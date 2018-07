Buxtehude

Die Halle Nord, eigentliche Spielstätte des BSV, wird derzeit renoviert.

Die Mannschaft startet am 11. Juli in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2018/19. Auftaktgegner in der Bundesliga ist am 8. September die HSG Bensheim/Auerbach. Fehlen werden zum Trainingsstart Lea Rühter sowie die Zugänge Annika Lott und Isabelle Dölle, die nach der U20-Weltmeisterschaft noch ein paar Tage im Urlaub sind.

dpa