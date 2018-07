Handball-Bundesligist Buxtehuder SV ist mit einem Sieg im Testspiel gegen die Nationalmannschaft Chinas in die Saison gestartet. Am Freitagabend gelang der von Heike Axmann betreuten Auswahl vor 200 Zuschauern in der Halle Süd ein 30:28 (15:12)-Erfolg gegen die Gäste.