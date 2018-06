Die Zukunft von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist weiter offen. "Ich muss mit denen sprechen, was in Zukunft passiert", sagte der deutsche Jungstar am Dienstag in Braunschweig: "Wenn das nicht in die richtige Richtung geht, will ich halt zu einem anderen Team." Schröders Vertrag in Atlanta läuft noch bis 2021, ein Wechsel des 24-Jährigen wäre aber möglich.