Handball-Bundesligist Buxtehuder SV kann mit der Europapokalteilnahme in der kommenden Saison planen. Trotz des 23:21-Erfolgs von Bayer Leverkusen am Mittwochabend bei der HSG Bad Wildungen haben die Buxtehuderinnen den dritten Rang vor dem letzten Saisonspiel am 26. Mai bei der TuS Metzingen praktisch sicher.