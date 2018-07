Zwei Wochen hat die Reserve der TSV Burgdorf in den Sommerferien eine Pause eingelegt, am 23. Juli starten sie in die zweite Vorbereitungsphase. Bevor es am 26. August in der 3. Liga Nord bei Eintracht Hildesheim ernst wird, steht unter anderem ein Testspiel gegen den Lehrter SV auf dem Programm der Nachwuchsrecken.