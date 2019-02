Hannover

War das 2:0 gegen Nürnberg wirklich die Wende? Die anschließende Niederlage in Hoffenheim wecken Zweifel. Wie groß ist die 96-Chance auf den Klassenerhalt? Was hat das neue Trainergespann schon bewirkt? Es gibt viele Fragen zu klären. Beantwortet werden sie garantiert von der kompetenten Fünferrunde, die sich am heutigen Donnerstag um 18 Uhr in der „ Nordkurve“ trifft. Wie immer übertragen wir den Talk hier live, Facebook-Nutzer können auch per Kommentarfeld eigene Fragen einreichen, die wir in der Halbzeitpause weiterreichen.

Eingeladen hat NP-Moderator Christoph Dannows­ki neben 96-Experte Andreas Willeke und Kultstürmer Dieter Schatzschneider zwei neue 96-Gesichter. Der 30-jährige Joshua Begehr war mehrere Jahre E-Sport-Profispieler – mit riesigem Erfolg. Der viermalige Landesmeister im Taekwondo errang acht deutsche Meistertitel der ESL Pro Series, wurde dreimal Europameister und holte 2009 Gold bei den World Cyber Games, der WM der E-Sportler. Begehr kam vom FC Schalke zu 96 und ist hier Kopf der E-Sport-Abteilung.

Unser zweiter Gast ist mit 60 Jahren genau doppelt so alt, und E-Sport betreibt er, wenn überhaupt, nur ganz privat. Ralf Zumdick war Torwart bei Preußen Münster und 14 Jahre beim VfL Bochum, bevor er zum Co-Trainer wurde. Sechs Vereine betreute der Mann mit dem Spitznamen „Katze“ als Assistent des Chefcoaches, schon bei Ferencvaros Budapest an der Seite von Thomas Doll. Zumdick ist seit einem Monat im 96-Trainerteam.

Hauptsponsor des NP-Anstoßes ist auch in der achten Saison Versicherungsgigant HDI, im Pool sind weiterhin Heinz von Heiden, die Dr.-Buhmann-Schule, die „ Nordkurve“ und das Sporthaus Gösch. Seit dem Saisonstart dabei sind die Gilde-Brauerei und das deutsch-italienische Restaurant „Salz & Pfeffer“ aus Ricklingen.