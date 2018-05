Hannover

Der Klassenerhalt scheint sicher – aber wie geht es weiter mit Hannover 96? Verlassen neben Felix Klaus und Salif Sané weitere Stars den Verein? Was passiert im Management? Bleibt der Kontakt von Martin Kind zu den Ultras so kritisch? Wir haben wieder einiges zu be­sprechen beim 105. Anstoß in der „Nordkurve“ am Donnerstag, 3. Mai, ab 18 Uhr. Wir treffen uns zum letzten Mal in der Saison.

Moderator Christoph Dannowski hat neben NP-96-Experte Andreas Willeke und 96-Kultstürmer Dieter Schatzschneider den Mann eingeladen, um den sich vieles dreht in diesen Tagen: 96-Präsident Martin Kind wird zu allen aktuellen Themen Stellung nehmen.

Der auswärtige Gast kommt aus Hamburg, er ist eine Stimme des Fußballs in Deutschland. Gerd Gottlob ist Sportchef beim NDR, kommentierte gerade ein Pokal-Halbfinale und gehört zum prominenten Kommentatorenteam der ARD für die Weltmeisterschaft in Russland.

Die prominenten Zusagen freuen auch alle Anstoß-Sponsoren:

Der Anstoß wird außerdem live im Internet übertragen: auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/neuepresse sowie auf dieser Seite. Dort können Sie über die Kommentarfunktion Fragen an Kind, Gottlob und Co. formulieren – der Mo­derator wird nach der Halbzeitpause einige davon weiterleiten. DAN