Giovanni Trapattoni auf Instagram? Was ungewöhnlich klingt, passt doch perfekt zusammen. Denn mit nunmehr 80 Jahren hat die Trainerlegende das soziale Netzwerk für sich entdeckt. Trapattoni erklärt, was ihn an Instagram so begeistert und spricht außerdem über seine Sorgen mit Blick auf die Entwicklung des Fußballs.