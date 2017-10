Verzichtet auf einen Start beim Saisonfinale der besten Nachwuchsspieler in Mailand: Alexander Zverev © Andy Wong

Tennis

Zverev verzichtet auf Start bei Nachwuchssaisonfinale

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev tritt nicht beim Saisonfinale der besten Nachwuchsspieler in Mailand an. Stattdessen will sich der 20-jährige Hamburger, derzeit Nummer fünf der Weltrangliste, ganz auf die World Tour Finals in London konzentrieren.