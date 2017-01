Tennis

Zweieinhalb Stunden lang duellieren sich Alexander Zverev und Roger Federer in einem hochklassigen Match auf Augenhöhe. Am Ende setzt sich das Hamburger Tennis-Talent durch. Und hat zwischendurch sogar noch Zeit für einen Scherz mit einem Zuschauer.

Perth. Deutschlands Top-Talent Alexander Zverev hat zum Auftakt in die neue Tennis-Saison einen vielversprechenden Sieg gegen den 17-maligen Grand-Slam-Champion Roger Federer gefeiert.

Beim Hopman Cup in Perth setzte sich der 19 Jahre alte Hamburger gegen den 16 Jahre älteren Federer in einem hochklassigen und bis zum letzten Ballwechsel spannenden Match mit 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4) durch. Nach zweieinhalb Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball mit einem einfachen Volley am Netz. "Ich finde, wir haben beide sehr gut gespielt", sagte der 1,98 Meter große Norddeutsche und ergänzte: "Aber gegen ihn spiele ich immer unglaublich gut."

Für Zverev war es im dritten Vergleich mit der langjährigen Nummer eins bereits der zweite Sieg nach seinem Halbfinal-Erfolg beim Rasenturnier in Halle/Westfalen im vergangenen Jahr. Federer gibt bei der inoffiziellen Mixed-WM in Perth sein Comeback, nachdem er im Juli 2016 wegen Problemen mit seinem operierten linken Knie vorzeitig die Saison beendet hatte. In der Weltrangliste wird der Schweizer nur noch auf Rang 16 geführt - acht Plätze vor Zverev.

Als dieser im dritten Satz beim Stand von 5:6 aufschlug, rief ein Fan in der mit 13 700 Fans voll besetzten Perth Arena auf den Platz: "Spielt noch einen Tiebreak!" Nur für einen kurzen Moment verblüfft, antwortete Zverev lächelnd: "Was glaubst du, was ich gerade versuche?" Im zweiten Einzel hatte anschließend Andrea Petkovic gegen Belinda Bencic die Chance auf den entscheidenden zweiten Punkt.

dpa