Alexander Zverev verbessert sich nach seinem Erfolg in Montpellier in der Weltrangliste auf Platz 18. © Pascal Guyot

Tennis

Zverev nach Turnier-Sieg Weltranglisten-18.

Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev steht in der Weltrangliste nach seinem Turniersieg in Montpellier so gut wie bislang noch nie in seiner Karriere. Der 19-Jährige verbesserte sich in dem veröffentlichten Ranking um drei Plätze auf Rang 18 und ist damit nach wie vor die deutsche Nummer eins.