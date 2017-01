Im Viertelfinale der Australien Open ausgeschieden. Mischa Zverev unterliegt Roger Federer in drei Sätzen.

Niederlage gegen Federer

Zverev bei Australian Open ausgeschieden

Tennisprofi Mischa Zverev hat das Halbfinale der Australian Open klar verpasst. Der Hamburger scheiterte am Dienstag in Melbourne mit 1:6, 5:7, 2:6 am Schweizer Roger Federer.