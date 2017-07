Fußball

Der Zustand von Fußballprofi Abdelhak Nouri von Ajax Amsterdam ist nach seinem Zusammenbruch im Testspiel gegen Werder Bremen stabil. "Es ist von Herzrhythmusstörungen die Rede.

Hippach. Sein Zustand ist stabil, er hat Herzschlag und ist in einen künstlichen Schlaf versetzt worden", teilte der niederländische Erstligist und Europa-League-Finalist via Twitter mit. "Sanitäter & Ärzte der Vereine haben sofort erste Hilfe geleistet. Wiederbelebungsversuche waren erfolgreich", wurde Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann von seinem Club bei Twitter zitiert.

Nouri wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige war in der zweiten Halbzeit der Partie gegen den Bundesligisten beim Stande von 2:1 für Werder zusammengebrochen. Das Spiel wurde in der 70. Minute unterbrochen und nicht wieder angepfiffen.

dpa