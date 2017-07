Fußball

Gleich 13 Bundesligisten testen am Wochenende ihre Form. Doch alles Sportliche wird überschattet vom Zusammenbruch des Ajax-Spielers Nouri.

Düsseldorf. Drei Trainer standen für ihre neuen Clubs erstmals an der Seitenlinie, viele Stars liefen erstmals in neuen Trikots auf, doch am ersten heißen Testspiel-Wochenende der Fußball-Bundesligisten rückte der Sport plötzlich weit in den Hintergrund.

Der Zusammenbruch des Ajax-Profis Abdelhak Nouri im Spiel gegen Werder Bremen wegen eines Herzkreislaufversagens sorgte für Bestürzung. Der 20-Jährige befand sich nach Angaben seines Clubs zwar schnell außer Lebensgefahr, lag aber im künstlichen Koma.

Die Partie im österreichischen Zillertal wurde beim Stande von 2:1 für Werder in der 70. Minute abgebrochen. Für sportliche Erkenntnisse interessierte sich auch bei Werder niemand mehr. "Unsere besten Wünsche sind bei ihm, seinen Freunden und seiner Familie. Wir sind geschockt und müssen das jetzt verarbeiten", sagte Werder-Manager Frank Baumann: "Wir haben unseren Psychologen Andreas Marlovits vor Ort, den jeder Spieler zu Gesprächen aufsuchen kann."

Sportlich standen am Wochenende, an dem insgesamt 13 der 18 Erstligisten ihre Form testeten, vor allem drei neue Trainer im Blickpunkt. Schalke 04 feierte im ersten Spiel unter Domenico Tedesco ein 9:1-Schützenfest beim Oberligisten SpVgg Erkenschwick. Bayer Leverkusen gewann beim Debüt von Heiko Herrlich nach Anlaufschwierigkeiten noch standesgemäß mit 6:0 beim Fünftligisten VfB Speldorf. Mainz 05 tat sich bei der Premiere von Sandro Schwarz dagegen schwer, Star-Zugang René Adler kassierte beim 2:1 gegen Regionalligist Alemannia Aachen schon nach sieben Minuten sein erstes Gegentor im Mainz-Trikot, war dabei aber schuldlos. Der vierte neue Bundesliga-Coach, Dortmunds Peter Bosz, absolviert sein erstes Testspiel am Dienstag bei Rot-Weiß Essen.

Moral zeigte der Europacup-Teilnehmer 1899 Hoffenheim, der gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich nach 0:2-Rückstand 4:2 gewann. Borussia Mönchengladbach tat sich beim 1:0 beim Viertligisten Wuppertaler SV schwer. Eintracht Frankfurt kam im Rahmen der US-Reise zu einem achtbaren 1:1 gegen MLS-Meister Seattle Sounders. Für den VfL Wolfsburg traf beim 8:0 gegen eine Amateur-Auswahl unter anderem Zehn-Millionen-Neuzugang Landry Dimata doppelt.

Tedesco spurtete nach dem Schlusspfiff in Erkenschwick sofort in die Kabine - der neue Schalke-Coach musste auf die Toilette. Der 31-Jährige kam aber schnell zurück und zeigte sich fannah, stand lange für Fotos und Autogramm parat. Die Anhänger hatten dem jüngsten Schalker-Trainer einen warmen Empfang bereitet. Freuen konnte Tedesco sich vor allem über das Eigengewächs Haji Wright als vierfachem Torschützen und über den bevorstehenden Wechsel des französischen U19-Europameisters Amine Harit: "Er ist unser zweiter Neuzugang."

Bayer-Coach Herrlich sah "beim Blick ins Detail vieles, was es zu verbessern gibt", war aber mit dem Engagement seines Teams zufrieden. Dass Nationalspieler Kevin Volland mit einem verschossenen Strafstoß wieder Geister der schlimmen Vorsaison weckte, nahm der neue Trainer mit Blick auf Wladlen Jurtschenkos Treffer mit Humor: "Man kann es auch positiv sehen: Von zwei war zumindest einer drin.". Im vergangenen Jahr hatten die Leverkusener sechs von sechs Pflichtspiel-Elfmetern verschossen.

Mainz-Coach Schwarz sah einen "ausbaufähigen Start, den wir zu diesem Zeitpunkt akzeptieren können". Ein Lichtblick: Das Siegtor erzielte Neuzugang Viktor Fischer.

