Das Team von Bayern-Trainer Aleksandar Dordevic verspielte eine 22-Punkte-Führung. © Daniel Karmann

Basketball

Würzburg überrascht nach Aufholjagd Bayerns Basketballer

s.Oliver Würzburg hat durch ein 84:76 (33:47) beim FC Bayern München für eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga gesorgt. Das Team des früheren Bayern-Trainers Dirk Bauermann drehte nach dem Seitenwechsel einen 22-Punkte-Rückstand auch dank des starken Robin Benzing, der an alter Wirkungsstätte mit 19 Zähler in der zweiten Halbzeit überragte.