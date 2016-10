Toto Wolff (M) will eine mögliche Eskalation zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton verhindern. © Jens Buettner

Motorsport

Wolff vermittelt zwischen Hamilton und Rosberg

Toto Wolff hat in den vergangenen Jahren viel dazugelernt. Vor allem in Sachen Menschenführung. Denn der Mercedes-Motorsportchef hält die WM-Rivalen Nico Rosberg und Lewis Hamilton in der Balance. Eine Eskalation auf der WM-Zielgeraden soll es nicht geben.