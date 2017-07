Tennis

Vor einer Regenunterbrechung bewältigt Dustin Brown seine Erstrunden-Aufgabe in Wimbledon erfolgreich. Gegen den Portugiesen Joao Sousa gewinnt er nach Startschwierigkeiten am Ende deutlich. Jetzt wartet die Nummer eins der Welt auf den Deutsch-Jamaikaner.

London. Zwei Jahre nach seinem Coup gegen Rafael Nadal steht Dustin Brown erneut vor einem spektakulären Match in Wimbledon. Der 32 Jahre alte Tennisprofi fordert am Mittwoch in der zweiten Runde auf dem Center Court den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Andy Murray heraus.

"Davon hat man als Kind geträumt. Gegen die Nummer eins der Welt bei dessen Heim-Grand-Slam zu spielen. Das ist ein Match, auf das ich mich freue", sagte Brown am Montag. 2015 hatte der Deutsch-Jamaikaner mit den Dreadlocks mit seinem Zweitrunden-Sieg gegen Nadal für eine der größten Überraschungen der jüngeren Turniergeschichte gesorgt.

Kurz bevor die Partien wegen Regens unterbrochen werden mussten, setzte sich Brown gegen den Portugiesen Joao Sousa mit 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:4 durch und erreichte als erster deutscher Profi die zweite Runde. Nach zwei Stunden Spielzeit auf dem kleinen Außenplatz 14 verwandelte Brown seinen ersten Matchball mit einem Ass.

"Ich habe meine Taktik ein wenig geändert und versucht, ihn mehr laufen zu lassen", sagte der Weltranglisten-94. Brown nach dem Erfolg gegen die Nummer 58 der Welt. Nach einem 3:6, 3:5-Rückstand kam er besser in das Match und war mit seinem zermürbenden Serve-and-Volley-Spiel erfolgreicher als zu Beginn der Partie.

Murray gewann ohne Mühe gegen den als Lucky Loser in das Hauptfeld gerutschten Alexander Bublik aus Kasachstan 6:1, 6:4, 6:2. "Es ist eine Ehre, gegen ihn zu spielen", sagte Brown mit Blick auf das Match am Mittwoch. Erst einmal stand er dem Wimbledonsieger von 2013 und 2016 gegenüber - bei den US Open 2010 in der zweiten Runde.

Damals verlor Brown glatt in drei Sätzen. "Es ist sieben Jahr her, und es war nicht auf Gras", scherzte Brown und betonte: "Ich muss versuchen, ihn aus seiner Komfortzone herauszuholen. Er ist Favorit, ich gehe raus und versuche, mein Bestes zu geben."

Insgesamt standen bei dem mit 31,6 Millionen Pfund dotierten Rasenturnier in London 17 deutsche Profis im Hauptfeld, neun Herren und acht Damen. Die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber und Top-Talent Alexander Zverev bestreiten ihre Erstrunden-Partien am Dienstag. Kerber trifft auf die amerikanische Qualifikantin Irina Falconi (14.00 Uhr MESZ), Zverev auf den Russen Jewgeni Donskoi.

dpa