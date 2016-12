Ski nordisch

Die Übermacht der deutschen Nordischen Kombinierer wird für die Konkurrenz beängstigend. Eric Frenzel, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger schafften einen Dreifachsieg beim Weltcup in Ramsau am Dachstein, nachdem es tags zuvor bereits einen Vierfach-Erfolg der DSV-Asse gegeben hatte.

Ramsau. Frenzel gewann diesmal den Schlussspurt in 22:49,4 Minuten mit 0,8 Sekunden Vorsprung vor Rießle. Für den noch bei den Junioren startberechtigten Geiger war es das erste Weltcup-Podest. Gesamtweltcup-Spitzenreiter bleibt Johannes Rydzek, der am Samstag gewonnen hatte und am Sonntag Platz sechs erreichte. Björn Kircheisen belegte Rang neun.

dpa