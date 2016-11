Andy Murray (l) löste Novak Djokovic als Weltranglisten-Erster ab. © Filip Singer

Tennis

Wer wird die Nummer eins zum Jahresende?

Andy Murray oder Novak Djokovic? Das Rennen um Platz eins in der Weltrangliste ist bei der ATP-Tennis-WM in London völlig offen. Zwar hat der Schotte nach seinem Masters-Titel in Paris-Bercy erst vor zwei Wochen die Top-Position übernommen, doch beträgt sein Vorsprung auf den Schützling von Boris Becker nur 405 Punkte.