Tennis

Es war keine spielerische Glanzleistung, aber ein insgesamt solider Erstrunden-Erfolg. Fünf Wochen nach dem frühen Scheitern in Paris zieht Angelique Kerber in Wimbledon in die zweite Runde ein. Auch zwei weitere deutsche Tennisprofis feiern Siege auf Rasen.

London. Befreiender Auftaktsieg zum Wimbledon-Jubiläum: 37 Tage nach ihrem peinlichen Erstrunden-Aus bei den French Open hat Angelique Kerber beim Rasen-Klassiker in London die zweite Runde erreicht.

Die Vorjahresfinalistin und Weltranglisten-Erste gewann gegen die amerikanische Qualifikantin Irina Falconi 6:4, 6:4. Nach 87 Minuten auf dem Center Court nutzte die 29-Jährige ihren ersten Matchball. Bei ihrer zehnten Wimbledon-Teilnahme trifft Kerber jetzt auf die frühere Halbfinalistin Kirsten Flipkens aus Belgien.

"Es ist immer gut, ein schweres Match in der ersten Runde zu haben. Ich bin froh, dass ich weitergekommen bin. Sie kommt aus der Quali, hat nichts zu verlieren und hat sehr gut gespielt", sagte Kerber.

Zuvor waren bereits Mischa Zverev und Tatjana Maria in die zweite Runde eingezogen. Der ältere Bruder von Alexander Zverev entschied das Duell mit dem Australier Bernard Tomic 6:4, 6:3, 6:4 für sich und steht zum ersten Mal seit 2009 wieder in der zweiten Wimbledon-Runde. Maria profitierte von der Aufgabe der russischen Qualifikantin Anastasia Potapowa. Mona Barthel dagegen schied gegen Coco Vandeweghe aus den USA nach einem 5:7, 2:6 aus. Maria spielt jetzt gegen Vandeweghe, Mischa Zverev gegen Michail Kukuschkin aus Kasachstan.

"Ich denke nicht mehr an Paris. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Mit diesem Ort verbinde ich großartige Erinnerungen", hatte Kerber vor ihrem ersten Auftritt gesagt. Vor einem Jahr stand sie hier im Endspiel gegen die derzeit schwanger pausierende Serena Williams. 2016 gewann Kerber die Australian Open und die US Open und stand im olympischen Tennis-Finale. Doch so großartig das vergangene Jahr, so deprimierend die bisherigen Ergebnisse in diesem.

Als Kerber kurz vor 13 Uhr Ortszeit bei Sonnenschein den Center Court betrat, waren ihr Anspannung und Nervosität anzumerken. Zwar schaffte sie es bei ihrer Wimbledon-Generalprobe in der vergangenen Woche in Eastbourne in das Viertelfinale, doch so richtig wussten wohl auch Mutter Beata und Bundestrainerin Barbara Rittner in der Spielerbox die aktuelle Verfassung ihres Sorgenkindes nicht einzuschätzen.

"Als ich heute den Platz betreten habe, kamen all die tollen Erinnerungen vom letzten Jahr wieder zurück. Ich bin glücklich, wieder hier zu sein, auch wenn es sich dieses Jahr komplett anders anfühlt", sagte Kerber mehr erleichtert als euphorisch nach ihrem Erstrunden-Sieg. Gleich den ersten Aufschlag nahm sie der Nummer 247 der Weltrangliste ab und ging schnell 3:0 in Führung.

Zum 3:1 gelang Falconi ein Break, aber Kerber ließ sich nicht allzu sehr verunsichern. Nach 48 Minuten gewann die Linkshänderin den ersten Satz. Ermutigt von ihren drei Siegen in der Qualifikation erwies sich die 27 Jahre alte Falconi aber als unbequeme Kontrahentin. Im zweiten Durchgang schaffte Kerber zum 3:2 ein Break, gab den Vorteil aber umgehend wieder ab. Nach 87 Minuten allerdings landete eine Vorhand Kerbers unerreichbar für Falconi im Feld.

Auch in der ersten Runde ausgeschieden sind Jan-Lennard Struff und Daniel Brands. Struff musste sich dem Vorjahres-Finalisten Milos Raonic aus Kanada 6:7 (5:7), 2:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben. Brands unterlag dem an Nummer 15 gesetzten Franzosen Gael Monfils ebenfalls in drei Sätzen 3:6, 5:7, 4:6.

dpa