Gary Anderson steht nach dem Sieg über Peter Wright im Finale. © Steven Paston

Dart

Weltmeister Anderson zieht ins Finale der Darts-WM ein

Gary Anderson steht unmittelbar vor dem Titel-Hattrick als Darts-Weltmeister. Der 46 Jahre alte Schotte gewann sein Halbfinale gegen Landsmann Peter Wright klar mit 6:3 und steht damit zum dritten Mal in Serie im Endspiel um die begehrte Sid-Waddell-Trophy. Dort trifft "The Flying Scotsman" am Montagabend auf den Sieger der Partie Michael van Gerwen gegen Raymond van Barneveld (beide Niederlande).