Stefan Kraft ist der neue Weltmeister von der Normalschanze. © Roland Schlager

Ski nordisch

Wellinger und Eisenbichler jubeln bei Skisprung-WM

Auch die deutschen Skispringer beteiligen sich an der Medaillenjagd bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti. Mit Silber und Bronze trugen sich Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler erstmals in die Erfolgslisten bei einer WM ein.