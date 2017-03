Andreas Wellinger ist beim Weltcup-Finale im Skifliegen in Planica nach dem ersten Durchgang Zweiter. © Terje Bendiksby

Skispringen

Wellinger Halbzeit-Zweiter bei Skiflug-Weltcup

Andreas Wellinger peilt beim Weltcup-Finale im Skifliegen seinen zwölften Podestplatz in dieser Saison an. Der zweimalige WM-Zweite flog in Planica im ersten Versuch auf 238,5 Meter und belegt zur Halbzeit den zweiten Rang hinter Doppel-Weltmeister Stefan Kraft.