Markus Eisenbichler sprang in Trondheim auf Rang drei. © Ole Martin Wold

Skispringen

Wellinger Dritter beim Weltcup in Trondheim

Andreas Wellinger hat trotz eines dritten Platzes beim Skisprung-Weltcup in Trondheim die Führung in der mit 100 000 Euro dotierten RAW-AIR-Tour an Stefan Kraft verloren.