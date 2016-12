Das traditionelle Weihnachtssingen im Stadion «An der Alten Försterei» besuchen 28 500 Fans. © Paul Zinken

Fußball

Weihnachtssingen in Berlin und Köln

In Köln und Berlin trafen sich Fußball-Fans zum Weihnachtssingen. In der Hauptstadt stand das traditionelle Treffen im Union-Stadion An der Alten Försterei unter den Eindrücken des Terroranschlags vom Montag.