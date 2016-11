Stan Wawrinka ist mit einer Niederlage in die ATP-WM gestartet. © Andy Rain

Tennis

Wawrinka verliert erstes Spiel bei ATP-WM

Stan Wawrinka ist bei der ATP-Tennis-WM in London im Kampf um das Halbfinale ins Hintertreffen geraten. Der Schweizer unterlag in seiner Auftaktpartie dem Japaner Kei Nishikori in nur 67 Minuten mit 2:6, 3:6. Von Anfang an hatte der US-Open- Sieger nicht zu seinem Spiel gefunden, er erspielte sich nicht einen einzigen Breakball. Wawrinka und Nishikori kämpfen nicht nur in der "Gruppe John McEnroe" gegeneinander, sondern auch um Rang drei in der Weltrangliste zum Jahresende.