Watzke: Nicht einknicken - BVB-Spieler auf Trainingsgelände

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat am Morgen das Fußball-Team von Borussia Dortmund besucht. "Ich habe gerade in der Kabine an die Mannschaft appelliert, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir vor dem Terror nicht einknicken", teilte der Bundesligist in einem Tweet mit.