Thilo Kehrer bejubelt sein erstes Bundesligator. © Ina Fassbender

Fußball

Von Dreierpacks, dem doppelten Müller und einer Premiere

Tore satt gab es am Samstag in den meisten Stadien der Fußball-Bundesliga. In München, Freiburg und Leipzig sahen die Fans klare Siege mit vielen Treffern. Für einige Torschützen war der Spieltag aus verschiedenen Gründen besonders erfolgreich.