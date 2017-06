Der Präsident des Deutschen Handball Bundes, Andreas Michelmann, spricht auf einer Pressekonferenz. © Marijan Murat

Handball

Vier deutsche Spielorte bei Handball-WM 2019

Großstadt-Flair schlägt Tradition: Die Handball-WM 2019 findet in vier deutschen Metropolen und zwei dänischen Städten statt. Das Eröffnungsspiel am 10. Januar 2019 steigt in Berlin, wo Europameister Deutschland auch seine Vorrundenspiele austragen wird.