Schon im Testspiel des VfB gegen Dynamo Dresden zeigt Stuttgarts neuer Keeper Ron-Robert Zieler vollen Einsatz. © Andreas Gebert

Fußball

VfB hat große Ziele mit Zieler: Deutsche Nummer drei

Mit der Verpflichtung von Torwart und Weltmeister Ron-Robert Zieler sendet Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart klare Signale nach innen und außen. Der Traditionsclub will in einigen Jahren die Nummer drei in Deutschland werden und erhöht dafür im Kader den Konkurrenzdruck.