Pascal Wehrlein kam in der Qulifikation mit seinem Sauber nicht über Rang 18 hinaus. © Darko Bandic

Motorsport

Vettels Vergnügen: Startplatz eins in Ungarn

Lewis Hamilton muss noch etwas auf die Pole-Position-Rekordmarke in der Formel 1 warten. In Ungarn dominiert Sebastian Vettel mit Ferrari in der Qualifikation.