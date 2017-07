Sebastian Vettel glaubt, dass in der Qualifikation für Ferrari noch Luft nach oben ist. © Herbert Neubauer

Motorsport

Vettel will im WM-Duell mit Hamilton in der Quali zulegen

WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel sieht im Formel-1-Titelkampf mit Mercedes noch Potenzial bei Ferrari in der Qualifikation. In sieben von neun Formel-1-Rennen stand in diesem Jahr bisher ein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz, Vettel gelang dies im Ferrari erst einmal (Russland).