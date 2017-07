Lewis Hamilton startet von Platz acht. © Georg Hochmuth

Motorsport

Vettel verpasst Pole - Bottas Schnellster

Sebastian Vettel rast ganz knapp am ersten Startplatz in Spielberg vorbei. Lewis Hamilton muss eine Strafversetzung verkraften. Vettels englischer WM-Rivale will von Rang acht eine Aufholjagd starten.