Sebastian Vettel auf der Zielgeraden.

© dpa

Formel-1-Auftakt in Melbourne

Vettel gewinnt vor Hamilton

Sebastian Vettel hat den Formel-1-Auftakt in Australien gewonnen. Der Ferrari-Pilot setzte sich am Sonntag in Melbourne vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton durch. Dabei profitierte der Deutsche von einem zu frühen Reifenwechsel des Briten.