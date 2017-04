Sebastian Vettel hält weiterhin Mercedes für den Favoriten. © Toru Takahashi

Motorsport

Vettel bleibt dabei: Mercedes ist der Maß der Dinge

Sebastian Vettel sieht vor dem Großen Preis von Bahrain weiterhin Mercedes mit Lewis Hamilton als Messlatte in der Formel 1 an. "Wie eng es ist, oder wie sehr wir dran sind oder nicht? Ich glaube, Mercedes ist der Maß der Dinge", sagte der Ferrari-Pilot vor dem dritten Saisonrennen auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir.