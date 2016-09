Max Verstappen fuhr im Red Bull die beste Trainingszeit. © Daniel Dal Zennaro

Motorsport

Verstappen mit erster Bestzeit - Rosberg kracht in Mauer

So hat sich Nico Rosberg seinen Auftakt in Singapur nicht vorgestellt. An seinem 200. Grand-Prix-Wochenende kracht der Mercedes-Mann in die Streckenbegrenzung. Die erste Bestzeit sichert sich Red-Bull-Teenager Max Verstappen.