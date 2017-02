Super Bowl 2017

Im denkwürdigen Super Bowl war Tom Brady der überragende Spieler. Dann hatte der Quarterback der New England Patriots Pech – ein Dieb ließ ausgerechnet das Sieger-Trikot mitgehen. Der Trikot-Klau zieht nun Kreise: Politiker und die Liga schalten sich ein, die Polizei ermittelt.

Houston. Das verschwundene Trikot von Super-Bowl-Sieger Tom Brady wird nun sogar ein Fall für die texanische Polizei. „Wer auch immer das Jersey genommen hat, sollte es zurückgeben. Die Texas Rangers sind auf seiner Spur“, sagte der Vize-Gouverneur des US-Bundesstaats, Dan Patrick, am Montag (Ortszeit). Zuvor hatte Football-Superstar Brady berichtet, dass sein Trikot nach dem spektakulären Triumph im NFL-Finale in Houston aus der Umkleide der New England Patriots verschwunden sei.

NFL kündigt Untersuchung an

Das wollen die texanischen Super-Bowl-Gastgeber nicht auf sich sitzen lassen. Der Bundesstaat messe der Gastfreundschaft und dem Football hohe Bedeutung bei, sagte Spitzenpolitiker Patrick. Es sei daher wichtig, dass nicht in den Geschichtsbüchern stehe, dass Bradys Trikot in dem Bundesstaat gestohlen worden sei.

„Der unzweifelhafte Erfolg des Super Bowls in Houston war ein großer Sieg für unseren ganzen Staat, und ich will nicht, dass irgendetwas diesen Sieg schmälert“, erklärte der Vize-Gouverneur.

Auch die National Football League kündigte eine Untersuchung an und will die Polizeibehörden bei ihren Ermittlungen unterstützen. Brady, der als erster Quarterback zum fünften Mal einen Super Bowl gewann, hatte den Verlust zunächst Patriots-Besitzer Robert Kraft gemeldet. Dieser hatte zunächst gescherzt: „Da musst du wohl besser online schauen.“

Von dpa/RND/zys

Houston