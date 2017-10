Vegas Golden Knights eilt von Rekord zu Rekord

Die Vegas Golden Knights feiern mit dem Sieg über Colorado Avalanche ihren fünften Sieg in Serie. Foto: John Locher

Eishockey

Das neue Eishockey-Team der Vegas Golden Knights eilt in der nordamerikanischen Profiliga NHL von Rekord zu Rekord. Die 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)-Gala über die Colorado Avalanche bedeutete nicht nur den achten Erfolg im neunten Match, sondern auch das fünfte gewonnene Spiel in Serie.

Las Vegas. Dies schafften in der einhundertjährigen Geschichte der NHL lediglich die New York Rangers (1926/27) und die Edmonton Oilers (1979/80) in ihrer Premieren-Saison.

Dazu gab es für die Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Nevada bereits mit drei Siegen in Serie den besten Start eines neuen NHL-Teams und beim 7:0 am Freitag auch erstmals eine Partie ohne Gegentreffer. "Ich bin richtig stolz auf die Truppe", sagte Golden-Knights-Profi Erik Haula nach der Eishockey-Demonstration gegen Colorado. "Wir arbeiten hart, jeder kümmert sich um jeden. Ein gutes Team besteht nicht aus der Leistung eines guten Individualisten. Es beinhaltet gute Gruppen- und Teamarbeit."

