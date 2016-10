Das US-Team feiert den Sieg im Hazeltine National Golf Club. © Erik S. Lesser

Golf

US-Golfer gewinnen 41. Ryder Cup

Die USA haben den 41. Ryder Cup gewonnen. Die wichtigste Team-Trophäe im Golfsport bleibt zum ersten Mal seit 2008 wieder in den Staaten. Die Titelverteidiger aus Europa waren am Finaltag auch in den Einzeln chancenlos.