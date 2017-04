UEFA-Präsident Aleksander Ceferin spricht in Helsinki beim 41. UEFA-Kongress. © Markku Ulander

UEFA verabschiedet Reformen - Rummenigge stimmberechtigt

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat ein Reformpaket verabschiedet und damit ihre Statuten an die Regularien des Weltverbands FIFA angepasst. Die 55 UEFA-Mitglieder stimmten den Vorschlägen beim Kongress am Mittwoch in Helsinki einstimmig zu.