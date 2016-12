Das Hauptquartier der UEFA ist in Nyon. © Jean-Christophe Bott

UEFA-Sitzung ohne Rummenigge

Ohne Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat das UEFA-Exekutivekomitee seine Beratungen in Nyon aufgenommen. Der Vorsitzende der European Club Association ECA nahm entgegen der ursprünglichen Planung an der Sitzung in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union nicht teil.