Reinhard Grindel ist der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. © Peter Steffen

Fußball

UEFA-Kongress: Grindel hofft auf Wahl

Beim UEFA-Kongress steht aus deutscher Sicht die angestrebte Wahl von DFB-Präsident Reinhard Grindel in die Top-Gremien des internationalen Fußballs im Fokus. Zudem geht es in Helsinki um Reformen in der Europäischen Fußball-Union.