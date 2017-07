Nordkoreanische Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010.

© AP

Winterspiele 2018

Treten Süd- und Nordkorea geeint bei Olympia an?

Es wäre ein symbolischer Schritt in Richtung Frieden: Südkorea will die Tür für die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang bis zur letzen Minute offen halten. Sogar von einem gemeinsamen Team ist die Rede.