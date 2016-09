Fußball

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti kann sich durchaus vorstellen, länger in München zu bleiben. "Ich würde gern länger als zwei Jahre hier bleiben", sagte der Italiener bei der Vorstellung seiner Autobiografie in München.

München. Der 57-Jährige ist seit Anfang der Saison Trainer des FC Bayern München und hat ohnehin schon einen Dreijahresvertrag bis 2019. "Es gibt Vereine, die sich wie ein Unternehmen anfühlen", erklärte er, "und Vereine, die sich wie eine Familie anfühlen. Hier ist es wie eine Familie." Allerdings gebe es ein Problem: "I have to say that Deutsch is sehr kompliziert", sagte Ancelotti in einem Sprachenmix.

In seinem Buch beschreibt er seinen ungewöhnlichen Werdegang aus der italienischen Provinz in die Top-Vereine der italienischen Liga - erst als Spieler, dann als Trainer. Das Buch habe er vor allem für seinen Freund und Fußball-Kollegen Stefano Borgonovo geschrieben, der 2013 an der Nervenkrankheit ALS starb, sagte Ancelotti. Die Erlöse aus seiner Biografie will er für die Erforschung der Krankheit spenden.

dpa