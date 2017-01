Thomas Greiss (r) spielte stark im Tor der New York Islanders. © John Woods

Eishockey

Torhüter Greiss und Grubauer mit NHL-Siegen

Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL ein 6:2 bei den Winnipeg Jets gefeiert. Für den Füssener war es der neunte Sieg bei seinem 14. Starteinsatz in dieser Saison und der erste Auftritt, nachdem die Islanders seinen Konkurrenten Jaroslav Halak auf die sogenannte Waiverliste gesetzt hatten.