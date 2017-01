Philipp Kohlschreiber erreichte in Sydney das Achtelfinale. © Rick Rycroft

Tennis

Tennisprofis Kohlschreiber und Brown im Achtelfinale

Die deutschen Tennisprofis Philipp Kohlschreiber und Dustin Brown sind bei ihren Australian-Open-Generalproben in das Achtelfinale eingezogen. Beim ATP-Turnier in Sydney gewann Kohlschreiber gegen den Italiener Fabio Fognini mit 6:4, 6:4. Der 33 Jahre alte Augsburger trifft im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale auf den Sieger des australischen Duells zwischen Thanasi Kokkinakis und Jordan Thompson.