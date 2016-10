Angelique Kerber will in Singapur den Titel holen. © Wallace Woon

Tennis

Tennis-Saisonfinale: Kerber gegen Radwanska im Halbfinale

Das Duell zwischen Angelique Kerber und Agnieszka Radwanska hätte bei den WTA Finals in Singapur auch das Endspiel sein können. Die Polin gewann das Turnier im Vorjahr und ist die Nummer zwei der Setzliste. Nun treten die beiden schon am Samstag gegeneinander an.