Die deutschen Tennisspielerinnen um Bundestrainerin Barbara Rittner (M) bestreiten ihr Abstiegs-Relegationsspiel gegen die Ukraine. © Wolfgang Müller

Tennis

Tennis-Damen in Abstiegsrelegation gegen Ukraine

Nach dem Debakel auf Hawaii haben die deutschen Tennis-Damen für die Abstiegsrelegation im Fed Cup eine knifflige Aufgabe erwischt. In einem Heimspiel treffen die zweifache Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber und ihre Teamkolleginnen am 22. und 23. April auf die Ukraine. Das ergab die Auslosung am Sitz des Weltverbandes in London.