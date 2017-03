Tabea Alt hat den Turn-Weltcup in Stuttgart gewonnen. © Felix Kästle

Turnen

Tabea Alt Siegerin beim Turn-Weltcup von Stuttgart

Tabea Alt hat an ihrem 17. Geburtstag den zweiten Weltcuperfolg deutscher Turnerinnen in Stuttgart gefeiert. Deutschlands neue Turn-Hoffnung kam vor 4500 Zuschauern in der Porsche-Arena trotz zweier Fehler am Stufenbarren auf 54,199 Punkte.