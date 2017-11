Jan-Lennard Struff ist beim Tennis-Masters in Paris bereits früh ausgeschieden. © Expa/Thomas Haumer

Tennis

Struff und Gojowczyk in Paris ausgeschieden

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim Masters-Turnier in Paris in der ersten Runde gescheitert. Der deutsche Davis-Cup-Spieler aus Warstein verlor in einem Duell zweier Qualifikanten 3:6, 4:6 gegen das kroatische Talent Borna Coric.